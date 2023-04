Savino, ancora uno sforzo Due set per la Coppa Cev

Due soli set separano la Savino Del Bene Scandicci dalla conquista della seconda Coppa Europea consecutiva. Dopo la Challenge Cup della scorsa stagione, stasera la squadra di Massimo Barbolini ha la possibilità di aggiungere alla bacheca anche la Cev Cup: alle 20.30, a Palazzo Wanny, si gioca la finale di ritorno contro l’Alba Blaj, e grazie al successo per 3-1 dell’andata in Romania sarà sufficiente portarsi a casa due set per alzare al cielo il trofeo davanti ai propri tifosi. In caso di ko per 3-1 o per 3-0 sarà invece il golden set a 15 a decidere tutto, ma è un’ipotesi che nessuno vuole prendere in considerazione in casa scandiccese:

"Con questa formula – conferma coach Barbolini - l’ultima partita è sempre quella decisiva. Dobbiamo essere bravi a migliorare in quelle cose che possiamo fare meglio, anche perchè la gara di ritorno ti permette di avere una migliore preparazione rispetto a quella dell’andata". Nel caldissimo impianto di Târgu Mure Scandicci ha dimostrato la sua superiorità rispetto all’Alba Blaj, ma guai a sottovalutare le rumene: da tenere d’occhio soprattutto la schiacciatrice Dimitrova, la centrale Hord e l’opposto Russu, che all’andata in certi momenti hanno fatto male a Merlo e compagne. "Siamo alla fine del cammino – sottolinea Barbolini -, un cammino lungo iniziato quattro mesi fa, e che ora ci porta all’ultimo step da fare, sicuramente il più difficile. Abbiamo fatto un buon lavoro in Romania e partiamo quindi con un buon vantaggio, che però non ci deve far pensare di aver già vinto".

Di sicuro ci sarà bisogno anche dell’apporto del pubblico: la prevendita procede bene – circa tremila tagliandi già venduti -, e per invogliare i tifosi la società ha pensato anche a una promozione, col biglietto della finale di Cev Cup che darà diritto ad usufruire a uno sconto per la Gara-1 dei quarti dei playoff, in programma domenica 16 a Palazzo Wanny contro Bergamo. In più stasera sarà possibile per tutti gli spettatori posteggiare all’interno del parcheggio sotterraneo dell’adiacente Shoppingcenter Freeland. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport + HD (canale 58 del Digitale Terrestre) e su Eurosport 2.