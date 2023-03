Sancat, triangolare show Il torneo si decide dal dischetto Rosati protagonista in porta

La formazione Pulcini anno 2012 della Sancat in trionfo a Verona. La squadra fiorentina, allenata da Mirko Zantedeschi, ha vinto domenica scorsa un triangolare di calcio giovanile disputato sul campo della Virtus Verona, con la presenza di Sancat e Villafranca. Nella prima partita la Virtus Verona ha battuto il Villafranca, che ha perso anche contro la Sancat. Nell’ultima e decisiva sfida la Sancat ha giocato molto bene con i pari età della Virtus Verona, concludendo i tempi regolamentari sul 2-2. Alla fine sono stati i calci di rigore a decidere la squadra vincitrice, con la Sancat che ha alzato la Coppa al cielo. In evidenza il portiere della Sancat Emanuele Rosati, figlio del preparatore dell’ex portiere e attuale preparatore dei portieri della Fiorentina Antonio Rosati, autore di belle parate e realizzatore del rigore decisivo. Finita la partita festa per tutti e ritorno a Firenze con tanti sorrisi e nuove amicizie dopo una sana giornata di sport e divertimento.

F. Que.