Sancat, momento top Squadre tutte a segno

Fine settimana da incorniciare per la Sancat calcio. Vincono tutte le squadre del settore giovanile della giovane e ambiziosa società di via della Torre: Allievi di mister Relli 3-0 col Malmantile; Allievi B di Antonelli 2-0 al San Giusto; Giovanissimi di Brazzini 3-1 al Ponzano; Giovanissimi B di Rogai 5-0 alla Rufina; Esordienti 2010 Istruttori MassucchiBandini 3-2 con l’Affrico; anno 2012 di mister Zantedeschi Sancat-Settignanese 4-1. Un eccellente momento per la Sancat guidata dal presidente Ferrini, dal dg Rosati, dal ds Ciagli e dallo staff direttivo e tecnico, con Elena e Simone in segreteria.

F. Que.