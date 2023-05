Sancascianese, si cambia Toccafondi è il nuovo ds

Calciomercato dilettanti con tante novità in Val di Pesa e nel Chianti. Il presidente del Cerbaia Luca Presciutti ringrazia il tecnico Riccardo Panati e annuncia il nuovo allenatore di Prima categoria: sarà Francesco Sacconi, ex Novoli, che arriva insieme ad alcuni giocatori. Sacconi ha ottimi trascorsi nel Novoli, prima nelle giovanili e successivamente con quattro stagioni in Prima categoria ad alto livello e disputa dei play off. Ora il passaggio al Cerbaia voluto dal direttore generale Silvio Cei e dal ds Maurizio Maestrelli, con l’obiettivo di un campionato di alta classifica.

Novità anche alla Sancascianese, in Prima categoria, dove il nuovo mister è Mauro Tramacere Falco, che era a Cerbaia nella prima parte della scorsa stagione. L’incarico di direttore sportivo viene affidato a Jacopo Toccafondi, ex Casellina. Salutano i colori giallo verdi di San Casciano, dopo una splendida stagione terminata con i play off, l’allenatore Michele Batistoni (corteggiato dal Calenzano) e il direttore sportivo Fabrizio Fattori (nuovo ds dilettanti alla Settignanese).

Il Chianti Nord, Prima categoria, conferma per il decimo anno consecutivo l’allenatore Claudio Michelacci. Il club di Strada in Chianti riparte sulle linee guida tracciate dal dirigente Enzo Forzieri, recentemente scomparso, con progetti ambiziosi. Il direttore generale è Marcello Rustioni, nuovo direttore sportivo Giuseppe Baccani, ex Settignanese. A breve sarà inaugurato il campo in erba sintetica di Strada in Chianti e dopo due anni il club presieduto da Andrea Pucci tornerà a casa.

In Seconda categoria cambio in panchina alla Sambuca che ha scelto Gianluca Bertini. Dopo nove anni si è concluso il proficuo percorso con mister Aldo Giorli. Bertini, ex Bagno a Ripoli e Sancat, vive nella zona e ha iniziato la sua carriera da allenatore nelle giovanili della Sancascianese. Il presidente della Sambuca Massimo Checcucci ringrazia il tecnico uscente Giorli per questi eccellenti anni trascorsi insieme, con la disputa dei play off; augura buon lavoro al neo arrivato Gianluca Bertini per coronare sogni di gloria.

La Grevigiana continua a puntare sui giocatori del posto e sulla valorizzazione dei giovani che ha portato la squadra a disputare i play off. La società conferma l’allenatore Paolo Gemignani e il direttore sportivo Paolo Pini, insieme al gruppo giocatori che ha ben figurato nel corso della stagione.

Francesco Querusti