Sancascianese, si avvicinano i 60 anni

Si avvicina per la Sancascianese Ciclismo il traguardo dei 60 anni (nel 2024) mentre l’attività nella corrente stagione è garantita da tre formazioni, con 8 allievi oltre a un juniores, sei esordienti e il gruppo dei giovanissimi. A coordinare il lavoro tecnico, una specie di supervisore l’ex professionista grevigiano Simone Borgheresi da alcuni anni nell’ambito della società, mentre i tre direttori sportivi saranno Francesco Dani per gli Allievi, David Brogi per gli esordienti e Arianna Bandinelli per il gruppo dei giovanissimi. In campo organizzativo previste le gare per Esordienti e Allievi del 2 Giugno a San Casciano, mentre in ottobre ci sarà la chiusura di prestigio a Mercatale Val di Pesa col "Memorial Piero Forconi" per allievi. Under 23Juniores: Leonardo Moroni, Alessandro Marzullo. Allievi: Matteo Capodarca, Fausto Chiarelli, Tommaso Giannozzi, Gabriele Lamorte, Giovanni Mariotti, Ruben Papi, Gabriele Squillace, Giulio Tavanti. Esordienti: Marco Borsini, Federico Borgheresi, Gianmarco Braschi, Ken Geo Tamashiro, Aleksander Kolarski, Daniele Zangarelli.

Antonio Mannori