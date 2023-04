Sancascianese-Sestese: sfida tra big

Nel girone D a quattro giornate al termine sfida di grande interesse oggi alle 15,30 sul campo di San Casciano Val di Pesa. I gialloverdi della Sancascianese ospitano la capolista Sestese in una partita di alta classifica davanti a un numeroso pubblico. Interessante il derby Casellina-Isolotto che si giocano la permanenza in categoria. Le altre partite del girone: Audace Legnaia-Cerbaia, Gallianese-Atletica Castello, Nuova Novoli-Sporting Arno, Malmantile-Ginestra Fiorentina, Barberino di Mugello-Liertas Barberino Tavarnelle, Settimello-Rinascita Doccia.

Nel girone E Settignanese (seconda) alla caccia della ‘lepre’ Fiesole che comanda la classifica. Entrambe le squadre sono attese da due trasferte rischiose: il Fiesole nella tana del San Clemente e la Settignanese sul campo di un Chianti Nord che attraversa un buon momento (si gioca allo stadio di Greve in Chianti alle 15,30). Altre gare interessanti sono Audace Galluzzo-Ideal Club Incisa che sono in lotta per i play off, Bibbiena-Cubino con i fiorentini in cerca del colpo grosso e Vaggio Piandiscò-Belmonte gara da tripla. Una giornata di grande interesse che promette bel gioco e spettacolo.

F. Que.