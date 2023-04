Sancascianese, che sorpresa

In Prima categoria girone E proseguono con forza la corsa al vertice la capolista Fiesole e l’inseguitrice Settignanese. Il Fiesole vince 4-2 sul campo del San Clemente con doppietta del centravanti Gigli e gol di Enea e Fantechi; per il San Clemente a segno Ciullini e Nuti in una partita veramente di alto livello con il San Clemente che ha cercato di tenere testa al rullo compressore Fiesole che ha disputato un’altra gara da protagonista. Nella Settignanese il giocatore del giorno è l’attaccante Milanesi che segna una splendida doppietta consentendo ai rossoneri di espugnare il campo del Chianti Nord.

Altra squadra in evidenza è l’Audace Galluzzo che rafforza la posizione play off vincendo 3-1 contro l’Incisa grazie alle reti di Checcucci, Paoletti e Toccafondi, per l’Incisa gol della bandiera di Rotesi. Il Galluzzo conferma di attraversare un ottimo momento e vuole essere tra i protagonisti del play off. I fiorentini del Cubino pareggiano 0-0 a Bibbiena conquistando un punto prezioso. Pareggio anche nella partita Vaggio Piandisco-Belmonte con botta e risposta di Parigi per il Vaggio e Zampoli per il Belmonte. Importante vittoria in chiave salvezza della Castelnuovese sull’Ambra per 2-0. Il Pergine espugna il campo del Rassina vincendo per 2-0 per merito di Ghibellini e Gardeschi.

Nel girone D si ferma la corsa della capolista Sestese superata per 2-1 dalla Sancascianese con reti di Penzo e Lumachi, giocatori determinanti nelle file dei gialloverdi locali. Non ne approfitta il Barberino Tavarnelle bloccato sullo 0-0 sul campo del Barberino di Mugello. La Nuova Novoli batte 3-2 lo Sporting Arno con doppietta di Maio e gol di Caldararu. Brillanti vittorie del Settimello per 5-1 sul Rinascita Doccia e dell’Isolotto che vince 3-2 sul campo del Casellina. In parità 3-3 fra Gallianese e Castello al termine di una gara ricca di colpi di scena.