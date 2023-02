Il San Piero a Sieve ha deciso di proseguire con una soluzione interna per la panchina. La società mugellana, impegnata nella lotta salvezza nel Girone B della Promozione, aveva deciso di esonerare il tecnico Simone Pinzauti a metà gennaio, dopo la pesante sconfitta per 4-1 nel derby di Rufina. La squadra era stata subito affidata al direttore sportivo Matteo Grossi, che ha diretto le gare successive, conquistando tre pareggi di fila, gli ultimi due per 0-0: i mugellani sono primatisti nei pareggi senza reti: ne hanno ottenuti ben sei dall’inizio del campionato. La soluzione interna doveva essere provvisoria, essendo l’ex centrocampista sprovvisto del patentino che lo abilitasse alla panchina in categoria. Adesso il club diretto dal presidente Alessio Azzini ha deciso di affiancare Maurizio Romani, un tecnico che già collabora all’interno del settore giovanile dei biancorossi, a Matteo Grossi, fino al termine della stagione. La squadra, nel frattempo scesa al penultimo posto con 14 punti, è attesa domenica prossima dal difficile derby sul campo dell’Alleanza Giovanile Dicomano.