Nel campionato di Seconda categoria girone H, al termine di una spettacolare battaglia calcistica, il San Godenzo conquista tre punti d’oro vincendo sul campo della Molinense per 1-0, con gol decisivo segnato al 78’ da Roselli. Il Reggello batte la Ludus per 3-2 e si conferma al secondo posto della classifica staccato di 7 punti dalla capolista San Godenzo. Per il Reggello le reti sono state segnate da Giachi su rigore e doppietta di Renzi.

Al terzo posto della graduatoria il Sagginale nonostante l’imprevista sconfitta per 1-0 a Pontassieve contro la Vigor Misericordia. L’importante gol della Vigor è realizzato da Perino al 35’. Il Sant’Agata raggiunge la Molinense al quarto posto vincendo 1-0 a Santa Brigida, gol decisivo di Simiele al 65’. Torna alla vittoria il Pelago che supera per 1-0 il San Polo con rete di Innocenti al 10’ del primo tempo. Il Firenze Sud sorride battendo l’Albereta 72 per 3-1 con doppietta di Lucchesini e gol di Cirillo.

Nelle altre partite pareggio per 1-1 nella sfida salvezza tra Caldine e Firenzuola: vantaggio Caldine al 9’ con rigore di Bartolozzi, pari del Firenzuola al 50’ con Caleca; nella ripresa due espulsi nelle Caldine e il Firenzuola al 90’ sbaglia il rigore della vittoria. Rontese-Londa finisce in goleada con gli ospiti che vincono 7-1. Per il Londa tripletta di Martini e gol di Materassi, Pecorini, Cimarelli e Gasparrini; gol della bandiera della Rontese del nigeriano Balogun. La Rontese ha giocato in 10 dal 37’ del primo tempo per l’espulsione di Monchetti.

F. Que.