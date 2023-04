San Godenzo non molla, come Reggello

Nel campionato di Seconda categoria girone H sempre sette punti di distacco fra la capolista San Godenzo e il Reggello, entrambe vincitrici. Il San Godenzo batte 4-1 il Sant’Agata senza eccessivi problemi. Le reti del San Godenzo nel primo tempo Sequi e Curraj su rigore, nella ripresa a segno Vallaj e Zepponi; per il Sant’Agata provvisorio 2-1 di Simiele.

Il Reggello vince 3-1 a Firenzuola con realizzazioni di Poggi e D’Orazi nel primo tempo e Tamba nella ripresa; per il Firenzuola accorcia le distanze Bazaoui. Il Firenzuola ha giocato in 10 dal 37’ del primo tempo per l’espulsione di Livi.

Il Sagginale, terzo in classifica, batte 4-0 la Rontese con reti di Lippi, Santilli e doppietta di Casini Benvenuti. Al 60’ Santilli calcia fuori un rigore, la Rontese ha giocato con un difensore in porta a causa dell’assenza dei due portieri titolari. Sempre in zona alta classifica il San Polo ha sconfitto 2-0 il Londa, mentre la Ludus 90 ha espugnato il campo dell’Albereta 72 per 4-1. Per la Ludus doppietta di Del Lungo e gol di Guidotti e Fani, per l’Albereta Dainelli.

La Vigor Misericordia Pontassieve vince il derby col Pelago per 2-1. Le Caldine superano 4-2 il Firenze Sud con reti dei locali di Bartolozzi, Moscardi, Lombardi e Konatè; per il Firenze Sud a segno Goretti e Turi. Tre punti d’oro per le Caldine in chiave salvezza a termine di una partita bella e combattuta. Il regolamento prevede che l’ultima retrocede direttamente, play out per le ulteriori due retrocessioni.

