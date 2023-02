San Godenzo, la vittoria è di rigore

Nel girone H di Seconda categoria le prime della classe escono tutte vittoriose dal campo, ma al termine di partite equilibrate, combattute e ricche di emozioni. La capolista San Godenzo passa di misura col Firenze Sud vincendo 1-0 sul terreno di via Villamagna. I fiorentini vengono battuti su calcio di rigore trasformato al 51’ da Curraj a seguito di un netto fallo in area. Buono l’arbitraggio in una gara dagli alti contenuti agonistici e tecnici. Il Reggello, secondo in classifica, fa sua la gara casalinga in rimonta per 2-1 contro il San Polo. Vantaggio del San Polo con Bigazzi, poi risponde il Reggello con le realizzazioni di Renzi e Focardi. Il Sagginale, terzo in graduatoria, espugna 2-1 Pelago con doppietta di Dreoni, per il Pelago gol di Bottoni. La Molinense supera 3-1 il Firenzuola con due reti di Gioele Galeotti e gol di Pardi, per il Firenzuola a segno il solito Enzo Caleca. Da notare che fino a 5 minuti dal termine si era sull’1-1.

Nelle sfide salvezza la Vigor Misericordia Pontassieve batte per 4-3 le Caldine. Misericordia sul 3-0 e le Caldine sfiorano la grande rimonta. La Rontese alza bandiera bianca e perde in casa 5-0 contro l’Albereta 72 che va a segno con Brattoli, doppiette di Dainelli e Lottini (due dei cinque gol su rigore). Santa Brigida-Londa è stata rinviata per campo impraticabile a seguito di pioggia e nevischio.

Il regolamento stabilisce che la prima classificata di ogni girone ottiene la promozione; mentre le piazzate dal secondo al quinto posto disputano i play off, a eccezione del caso in cui fra la seconda e la terza in classifica ci siano 10 o più punti di distacco. Regolamento dei play out per le tre retrocessioni previste.

F. Que.