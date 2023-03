San Godenzo e Resco Reggello si dividono la posta

SAN GODENZO

1

RESCO REGGELLO

1

SAN GODENZO: Pecchioli, Pinzani (93’ Ferri), Margheri (67’ Pieri), Farsi, Verri, Allegri, Calabrese L. (77’ Calabrese M.), Sequi, Curraj, Vallaj (90’ Fossati), Zepponi (81’ Roselli). All. Conti.

RESCO REGGELLO: Poggi, Francia M., Ceseri, Fonsidituri, Montigiani (64’ Pasquini), Guerrini, Francia A., Foggi, Focardi E. (81’ Tamba), Giachi (53’ D’Orazi), Renzi. All. Mori.

Arbitro: Rosini di Arezzo.

Marcatori: 3’ Renzi, 33’ Curraj.

Note: al 33’ Poggi para rigore di Curraj.

SAN GODENZO - Il San Godenzo pareggia lo scontro al vertice con la Resco Reggello e si avvicina alla promozione diretta in Prima Categoria. Dopo soli 3’ gli ospiti si portano in vantaggio con una rete realizzata da Renzi. Dopo un palo colpito da Vallaj con un tiro deviato da un difensore, i padroni di casa pareggiano su calcio di rigore. Al 33’ Curraj si respingere il tiro da Poggi, ma il bomber di casa ribadisce in rete l’1-1. Nella ripresa, dopo un palo del nuovo entrato D’Orazi al 57’, la gara va spegnendosi e termina con un pareggio tutto sommato giusto.