San Godenzo e Reggello fanno il vuoto

Nel girone H di Seconda categoria continua il testa a testa fra la capolista San Godenzo e il Reggello, che fanno sempre più il vuoto dietro di loro. Il San Godenzo vince facile per 6-0 sul campo del fanalino di coda Rontese. Nel San Godenzo 4 reti di Curraj e gol di Scopetani e Fossati. Il Reggello batte 2-0 il Sagginale, terzo in graduatoria, con un gol per tempo: 39’ Renzi e 66’ Fonsidituri.

Nelle altre gare colpo grosso del San Polo che espugna Sant’Agata con doppietta di Ferruzzi al 9’ e 16’ del primo tempo. Il San Polo sbaglia un rigore al 77’ con Di Laghi che colpisce la traversa, giornata negativa per i mugellani. Finisce a reti inviolate il derby fra Molinense e Vigor Misericordia Pontassieve. Parità anche fra Santa Brigida e Ludus 90 che termina 1-1, con gol di Mamma del Santa Brigida e Longo della Ludus. Altro pareggio per 1-1 fra Pelago e Caldine: vantaggio Caldine con Solarino e pareggio del Pelago su rigore di Ramaj nel finale della partita.

Nello scontro salvezza prevale l’Albereta 72 per 2-1 sul campo del Londa. Una gara combattuta e dalle mille emozioni. Nel primo tempo vantaggio ospite al 17’ con Casini e pareggio Londa al 27’ con Martini. Gol decisivo di Lottini dell’Alberta 72 al 74’ su calcio di rigore, poi al’84 espulso Pezzanti dell’Albereta 72. Tre punti d’oro per la squadra di San Francesco comune di Pelago, il Londa dovrà trovare concretezza e riscattarsi.

Da ricordare il recupero di mercoledì scorso tra Santa Brigida-Londa è finito 1-1, con reti di Bruno dei locali e Bego per gli ospiti.

F. Que.