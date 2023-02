San Godenzo, corsa irrefrenabile

Santa Brigida è la squadra del giorno nel campionato di Seconda categoria girone H. La formazione allenata da Di Pasquale va infatti ad espugnare il campo del Firenzuola vincendo per 2-0 la sfida salvezza. Le reti del Santa Brigida sono arrivate al 40’ di Gori e all’87’ di Terruso, che riesce a sfruttare bene un errore della difesa. Ex di turno nella partita era l’allenatore del Firenzuola D’Onofrio che, nella scorsa stagione sportiva, ha conquistato la promozione in Seconda categoria sulla panchina del Santa Brigida.

In testa alla classifica si conferma il San Godenzo che batte 2-0 la Vigor Misericordia Pontassieve. La capolista prosegue la sua corsa grazie alle reti segnate al 28’ da Ferri e al 70’ dal bomber Curraj.

Il Sagginale è il terzo della classe, ma viene bloccato in casa sul 2-2 dalle Caldine. Va in vantaggio Caldine con Del Rosso, poi ribalta il risultato il Sagginale con gol di Ciolli e Casini Benvenuti, gli ospiti trovano il pareggio all’ultimo minuto con Manni. Una partita molto combattuta e incandescente, senza esclusione di colpi finita in 9 contro 9, con quattro espulsioni.

Al quarto posto si colloca il Sant’Agata che supera 6-0 la Rontese con tutti i gol nel primo tempo: 4 reti di Simiele e doppietta di Diotaiuti.

Il San Polo batte la Molinense per 2-1 dopo essere stato in svantaggio. La Ludus 90 domina sul Firenze Sud per 3-0 con gol di Tiliwa 2 e Grazzini. Finisce in parità per 1-1 il derby fra Albereta 72 e Pelago: va in vantaggio la squadra ospite, ma i locali trovano il pari nel finale.

F. Que.