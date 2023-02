Oggi alle 15 nel Girone H della Seconda Categoria impegno in trasferta per la capolista San Godenzo, sul difficile campo di Molino del Piano: la formazione di Massimo Coppini è quarta in classifica. La Resco Reggello, sempre staccata di sette punti, deve battere in casa la Ludus ’90 Valle dell’Arno per tenere il passo della squadra di Filippo Conti. Trasferta invece per il Sagginale, terzo, che va a Pontassieve a fare visita alla Nova Vigor Misericordia, raggiunta al penultimo posto dall’Albereta ’72. Gara fuori casa sul campo di una squadra che lotta per uscire dalla zona play-out anche per il Sant’Agata, che va ad affrontare il Santa Brigida. Il Pelago ospita il San Polo per cercare di rientrare in una complicata zona play-off.

Il Firenze Sud affronta un’Albereta ’72 in ripresa dopo il cambio in panchina. Nella parte bassa della classifica scontro diretto tra Caldine e Firenzuola, che al momento sarebbero salve. Il Londa gioca sul campo della Rontese in una gara decisiva per la retrocessione.