San Godenzo, campionati al via Tutti a caccia del leader Pasquini

San Godenzo vanta una lunga tradizione per la pesca della trota in torrente. Con la recente apertura della pesca alla trota (26 febbraio) ripartono anche le gare di specialità in torrente. Domenica 19 marzo si svolgerà la prima prova del campionato provinciale trota torrente con esche naturali che è in programma al campo gara della Federazione Fipsas a San Bavello nel torrente Godenzo. Saranno in gara numerosi pescatori del comprensorio fiorentino. Mentre il 26 marzo, nel solito luogo e con le stesse regole, si disputerà il campionato regionale.

Entrambe le prove sono organizzate dall’A.P.S. San Godenzo Asd, associazione di pescatori guidata dal presidente Marco Celoni, che raggruppa 23 tesserati con finalità sportive di sola pesca alla trota. Nata nel 1990 la società, oltre all’impegno agonistico, è anche indirizzata al ripopolamento dei torrenti e alla salvaguardia ambientale ed è un punto di riferimento.

Lo scorso anno è stato Sauro Pasquini, mugellano classe ’71, in forza alla società Aps San Godenzo, ad aggiudicarsi il titolo di campione provinciale di Firenze e campione regionale toscano di settore. Agonista fortissimo, esperto, leale e sportivo, non è la prima volta che Pasquini sale sul gradino più alto del podio. Con lui esultano tutti i numerosi soci dell’Associazione Pesca Sportiva di San Godenzo sotto la regia organizzativa e logistica del presidente Marco Celoni e del consiglio direttivo.

F.M.