San Donato, troppi passi falsi "Con Gubbio occorre risalire"

Le tre sconfitte di fila, Ancona, Olbia e Virtus Entella, hanno fatto scivolare il San Donato Tavarnelle a un passo dal baratro. Ora il cammino salvezza si complica. Purtroppo sul campo di una Virtus Entella in odore di promozione, la vittoria è stata impossibile. La squadra ha prodotto tanto ma ha concluso poco, con l’attacco che ha graffiato una sola volta. Ora ci si rende conto quanto pesi non aver vinto la volta scorsa in casa contro l’Olbia. Di punti per la salvezza ne servono ancora diversi.

Al San Donato Tavarnelle, il calendario nelle prossime tre gare assegna il Gubbio, il derby con l’Aquila Montevarchi e il Cesena. "Stavolta sono rimasto soddisfatto della prestazione della squadra – precisa il presidente del San Donato, Andrea Bacci – Loro decisamente più forti: ma la squadra era andata vicino al pareggio. Restano cinque partite. Domenica contro il Gubbio è quella decisiva per poter proseguire il cammino della salvezza".

G. Puleri