San Donato travolto dal Cesena I gialloblù adesso rischiano Operazione salvezza in salita

SAN DONATO TAVARNELLE (3-5-2): Cardelli 5,5; Pezzola 5 (62’ Gerardini 5,5), Contipelli 5 (50’ Regoli sv, 83’ Borghi sv), Siniega 6; Carcani 5,5, Sepe 6 (62’ A. Rossi 6), Calamai 6, T. Bianchi 6, E. Rossi 6; Ubaldi 5 (83’ Noccioli s.v.) Marzierli 5. All. Buzzegoli-Ghizzani 5,5.

CESENA (3-4-1-2): Tozzo 6; Pieraccini 6,5, Silvestri 6,5, Ciofi 6; Adamo 6,5 (85’ David sv), N. Bianchi 6,5 (75’ Brambilla 6), De Rose 6 (46’ Bumbu 7), Mustacchio 6,5 (68’ Zecca 6); Saber 7,5; S. Shpendi 7, Corazza 6,5 (68’ C. Shendi 6). All. Toscano 6,5.

ARBITRO: Saia di Palermo 6,5.

RETI: 5’ Adamo, 7’ rig. Corazza, 30’ Calamai, 47’ S. Shpendi, 62’ Bumbu, 89’ Bumbu, 92’ Silvestri.

Montevarchi - Sonora sconfitta del San Donato Tavarnelle che contro il Cesena ha visto compromettere la propria situazione di classifica per una salvezza diretta. Sceso in campo con una difesa completamente rimaneggiata, i chiantigiani erano stati i primi ad andare vicini al gol. Al 4’ Carcani entra in area e calcia: tutti gridano al gol ma la palla finisce sulla parte esterna della rete. Era una occasione ghiotta. E, come di dice in questi casi, gol mancato gol subito. Al 5’ Adamo scambia con Corazza, che gli restituisce palla, botta al volo dentro l’area ed è 1 a zero. Passano due minuti e Enrico Rossi tocca Saber, è rigore che realizza Corazza. Sette minuti e due gol. La partita sembra chiusa. Poi arrivano 15’ minuti di black out del Cesena, in maglia nera, e il San Donato Tavarnelle ne approfitta per accorciare. Punizione da 25 metri, Carcani tocca per Calamai, la palla viene deviata da Pieraccini in barriera e sorprende Tozzo. Con il gol del 1-2 il Cesena cala, ma il San Donato Tavarnelle non riesce a essere incisivo. Nella ripresa il Cesena dilaga.

Dal 47’ fa il terzo gol. Bumbu, appena entrato, serve S. Shpendi che insacca. Il San Donato Tavarnelle è completamente smarrito e un balia del Cesena. Al 62’ scambio Saber Bumbu: il franco congolose calcia e trova il gol. Al 67’ i chiantigiani, in maglia gialla, reclamano il rigore per un mani in area avversaria. È l’89’ testa di Bumbu su punizione di Brambilla e palla in rete. Nel recupero ancora una punizione e Silvestri insacca di testa. Finisce qui.

Andrea Settefonti