San Donato, testa ai playout

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Cardelli 6; Carcani 6, Gorelli 6,5, Bovolon 6, E. Rossi 6; Calamai 6 Sepe (59’ A. Rossi 6) 6,5, Regoli 6 (77’ Borghi 6); Gerardini 6,5, Marzierli 5,5 (71’ Galligani 6), Russo 6 (71’ Noccioli 6). All.: Buzzegoli-Ghizzani 6.

FIORENZUOLA (4-3-3): Sorzi 6, Potop 6 (53’ Coghetto 6,5 ), Quaini 6, Cavalli 6, Dimarco 6; Piccinini 6 (70’ Bontempi 6), Fiorini 6 (77’ del s.t. Scardina 6), Stronati 5,5 (53’ Currarino 6); Sereni 6, Mastroianni 6, Sartore 6 (70’ Giani 6,5). All. Tabbiani 6

Arbitro: Cerbasi di Arezzo.

Rete: 15’ Sepe.

Montevarchi - Il San Donato Tavarnelle si giocherà la permanenza in Serie C contro l’Alessandria nel play-out che si disputeranno il 6 in casa e il 13 maggio in Piemonte. Quella di ieri è stata una partita tutto sommato scialba, nella quale il San Donato Tavarnelle ha sbagliato anche un rigore. C’è da dire che con un Fiorenzuola già salvo, 14esima a 41 punti, la gara al Brilli Peri di Montevarchi non aveva tanto da dire. "Puntavamo alla salvezza diretta, ma è un risultato importante per andare ai play out: la squadra ha dimostrato di sapersi rialzare. Adesso ci giochiamo una stagione in due partite, c’è da tirare fuori gli attributi", ha detto a fine gara mister Marco Ghizzani. I rossoneri valdardesi fanno la gara per 14 minuti, poi al 15’ al primo affondo il San Donato Tavarnelle va in gol. Volata sulla sinistra di Russo, cross al centro dove Sepe, libero, insacca dall’altezza del dischetto di rigore. Premono sull’acceleratore i chiantigiani: al 21’ azione di Russo che libera Marzierli, tiro ribattuto. Poi Sepe viene chiuso. Al 30’ Russo viene steso in area da Quini. Per l’arbitro è rigore: se ne incarica lo stesso Russo che calcia la palla sul palo a Sorzi spiazzato. Al 31’ Marzierli stacca di testa dall’area piccola su angolo, ma un riflesso di Sorzi gli nega il gol. Nella ripresa qualche lampo, ma la partita non si accende. E finisce sull’uno a zero.

Andrea Settefonti