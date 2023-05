San Donato Tavarnelle sprecone E ora bisogna reagire per salvarsi

San Donato Tavarnelle che peccato: primo match point sprecato. I tre punti della sfida d’andata play out girone "B" Lega Pro se li porta via l’Alessandria, più determinata e concreta. Epilogo amaro per la squadra del presidente Andrea Bacci che sperava di poter congedarsi dal "Brilli Peri" con un successo utile per affrontare con spirito ben diverso la sfida salvezza decisiva di sabato prossimo allo stadio "Giuseppe Moccagatta" di Alessandria. Eppure in certi tratti di questo duello play out, il San Donato di Buzzegoli sul piano del gioco e della manovra non è stato inferiore agli avversari, creando più di quanto non dica il risultato finale. Purtroppo, i gialloblù ancora una volta hanno mostrato i suoi limiti in certi episodi difensivi incassando sempre il gol iniziale, uno svantaggio enorme che rende più impegnativa la costruzione della manovra per giungere alla rimonta. Se poi aggiungiamo che sul davanti l’attacco gialloblù non sa imprimere concretezza in certe finalizzazioni, (anche stavolta sono capitate) ahimè così c’è poco da sperare. In poche parole, possiamo solo aggiungere che è difficile fare meglio di così.

Ma il San Donato Tavarnelle non si abbatte. Superato lo choc del momento, da oggi torna al lavoro per preparare la rivincita di sabato con rinnovato impegno e con fiducia nelle proprie possibilità. "Non sarà una partita facile, ma ci proveremo – puntualizza l’allenatore gialloblù, Buzzegoli – altrimenti ad Alessandria che ci andiamo a fare. Non dobbiamo ripetere certi errori: non essere stati cinici ii abbiamo pagati a caro prezzo". Perché la squadra non riesce a finalizzare quello che crea? "Mi auguro che sabato i ragazzi possano concretizzare di più per ribaltare il risultato. E l’ultima chance, bisognerà provarci".

G. Pul.