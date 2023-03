San Donato Tavarnelle, derby show Al ‘Brilli Peri’ oggi è di scena il Siena

Fari puntati al "Brilli Peri" di Montevarchi (ore 14,30) per l’attesissimo derby odierno della 30ª giornata di Lega Pro fra il San Donato Tavarnelle e il Siena. È il giorno del derby, quello più atteso, la partitissima che riaccende l’entusiasmo. Stavolta sarà diverso, più emozionante perché con la Robur c’è da riscattare quel 3-0 subito all’andata (doppietta Disanto e Belloni) quando la squadra gialloblù del presidente Andrea Bacci non si era ancora inserita nel meccanismo della nuova categoria.

Un derby che per il San Donato Tavarnelle arriva nel momento giusto dopo la vittoria di Pontedera che ha risollevato la squadra in classifica e soprattutto nel morale che non era al massimo dopo una serie di pareggi. Un derby importante che arriva proprio nel momento in cui i gialloblù sono concentrati al massimo nel proseguire quella rincorsa per una salvezza diretta, che nel girone di andata sembrava impossibile. "Abbiamo un obiettivo, un sogno da realizzare, quello della salvezza diretta. Dobbiamo giocare con il coltello fra i denti e non risparmiare alcuna energia". Parole sante queste pronunciate dal difensore gialloblù, Matteo Gorelli, una vera colonna del San Donato. Contro il Siena il suo apporto difensivo sarà determinante, in considerazione che Buzzegoli-Ghizzani dovranno rinunciare a Noccioli e Alessio Rossi squalificati.

Con quale formazione verrà affrontato il Siena? Rispetto a Pontedera dovrebbero esserci alcuni aggiustamenti, con Regoli e Bianchi, più Sepe e Borghi e Brenna in preallarme. A centrocampo sicuri Bovolon e Bianchi. Sul davanti mancando Noccioli è probabile la riconferma di Galligani, Russo e Ubaldi con Marzierli a disposizione. Una buona notizia: fra i convocati figura anche Calamai che ha superato l’infortunio. Gli ex di turno: fra i gialloblù il tecnico Ghizzani, il centrocampista Bianchi. Nelle file bianconere Ciurli, Di Santo e Calamai. Infine, nel Siena mancheranno Mora, Petrelli, De Paoli, Crescenzi e Picchi con Buglio tornato a disposizione.

Giovanni Puleri