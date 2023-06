San Donato Tavarnelle, che sorrisi Premio speciale ai baby gialloblù

Fra tanta delusione per la retrocessione della Prima squadra, alla fine per la formazione Primavera 4 del San Donato Tavarnelle è finalmente gioia.

Allo stadio "Mirabello" di Reggio Emilia, in occasione della finalissima del campionato Berretti fra il Renate e il Palermo, la squadra allenata da Marco Berchielli è stata premiata dalla Lega Pro con tanto di coppa e di medaglie, per aver concluso il campionato Primavera 4 al 2° posto dopo aver vinto gli spareggi play off (battendo il Montevarchi) del girone B.

Si tratta di una grande soddisfazione per questa giovane formazione gialloblù che nonostante le quattro sconfitte più una agli spareggi, è stata protagonista mettendo in riga diverse squadre blasonate.

Un premio che fa onore anche alla società del San Donato Tavarnelle del presidente Andrea Bacci che nonostante la retrocessione, ha saputo allestire un gruppo di giovani di belle speranze che sicuramente saranno protagonisti nella prossima stagione con squadre di spessore. Alcuni di questi giovani: Mazzoli e Papalini, due ottimi centrocampisti; Gorfini e Forconi, difensori; Travaglini, attaccante; Melosi, Romano e Mugnaini, centrocampisti eccetera. Se son rose….

Giovanni Puleri