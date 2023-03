San Donato Tavarnelle al bivio Con l’Olbia è scontro salvezza

Nemmeno il tempo di analizzare la sconfitta di Ancona che il campionato di Lega Pro chiama di nuovo in campo le squadre per la 13ª giornata di ritorno. Oggi, al "Brilli Peri" il San Donato Tavarnelle (14,30) riceve la visita dell’Olbia, uno scontro diretto determinante per la salvezza, una sfida decisiva fra due squadre appaiate a 31 punti in classifica. Se la matematica non è un’opinione, con la vittoria il San Donato Tavarnelle uscirebbe dalla linea di galleggiamento assestandosi in una posizione più tranquilla che permetterebbe di affrontare con spirito diverso le sei gare rimaste da giocare. Perciò, nervi saldi e razionalità sono le armi migliori per arrivare a centrare l’obiettivo.

La squadra è consapevole dell’importanza della posta in palio e darà il massimo per dare senso alle aspirazioni di salvezza. Tornare in campo con fiducia e concentrati per questa seconda gara delle tre calendarizzate in otto giorni, che richiederà un turnover per un dosaggio delle forze. Per la formazione, c’è il rientro del bomber Russo e la disponibilità di Ubaldi per l’attacco, mentre per la difesa fra i convocati c’è anche Brenna. Il centrocampista Alessio Rossi per fastidi muscolari non è stato convocato, mentre l’altro centrocampista Bianchi che ad Ancona non ha giocato è probabile che venga schierato, con Calamai che andrà in panchina. Per il resto della formazione l’area tecnica deciderà gli undici migliori da mandare in campo. L’Olbia che all’andata inchiodò i gialloblù al pareggio (2-2) proviene dalla sconfitta con l’Imolese, non potrà schierare Emerson, Brignani e Ragatzu squalificati. Infine, dirige l’incontro Gandino di Alessandria, coadiuvato da Caputo di Benevento e da Bracaccini di Macerata; quarto uomo Fantozzi di Civitavecchia.

Giovanni Puleri