San Donato sventa la beffa

SAN DONATO TAVARNELLE

1

FERMANA

1

SAN DONATO TAVARNELLE (4-5-1): Cardelli 6; Carcani 6 (65’ Montini 6), Brenna 6,5, Siniega 6,5, E Rossi 6,5; Regoli 6 (65’ T. Bianchi) 6, Bovolon 6, A. Rossi 6 (77’ Gerardini 6), Galligani 6,5 (85’ Noccioli s.v) Russo 6; Ubaldi 7. All Buzzegoli-Ghizzani 6.

FERMANA (4-3-3): Borghetto 6,5; Gkertsos 6, Spedalieri 6,5 Pellizzari 6,5 (85’ Carosso s.v.), De Nuzzo 6; Graziano 6,5, Scorza 6, Misuraca 6,5; Maggio 6,5 (73’ Neglia 6), Romeo 6,5 (85’ Eluteri s.v.), Fischnaller 7 (73’ Busatto 6). All. Protti 6.

Arbitro: Bozzetto di Bergamo 6

Marcatori: 47’ Fischnaller (F), 76’ Ubaldi (SDT).

Note: Ammoniti Misuraca, Regoli, angoli 7-4.

Montevarchi – Uno a uno un po’ stretto per il San Donato Tavarnelle nell’incontro casalingo contro la Fermana. La gara iniziata con due minuti di ritardo per un problema alla porta di sinistra, ha visto il San Donato Tavarnelle scendere in campo con il 4-5-1 con Russo schierato a sinistra del blocco di centrocampo e il solo Ubaldi in avanti. Poi nella ripresa Russo torna al ruolo a lui più congeniale con il tradizionale 4-3-1-2 con Ubaldi e Galligani in davanti. La prima azione arriva al 10’ quando Ubaldi entra in area si libera di un avversario e incrocia: si accartoccia e para Borghetto. Al 17’ Russo serve Ubaldi il cui tiro si insacca ma Bozzetto aveva fermato l’azione per presunto fuorigioco. La prima occasione della Fermana al 29’ su punizione di De Nuzzo ma è solo calcio d’angolo. Nella ripresa la Fermana va subito in gol. Palla al limite per Fischnaller che, dopo aver colto il palo, trova la rete del vantaggio. Non si scoraggiano i gialloblù chiantigiani e al 51’ Borghetto deve intervenire in maniera provvidenziale in due tempi su Regoli servito da Enrico Rossi. Al 76’ arriva il pareggio. Invenzione di Russo a centrocampo, palla a Ubaldi che salta anche il portiere e segna da posizione defilata. Nei minuti di recupero Gerardini chiama Borghetto ad una deviazione miracolosa.

Andrea Settefonti