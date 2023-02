San Donato, punto prezioso

ALESSANDRIA

1

SAN DONATO TAVARNELLE

1

ALESSANDRIA (4-4-2): Liverani; Baldi, Sini, Checchi, Renault (60’ Nunzella); Nichetti (77’ Rota), Guidetti, Perseu (54’ Martignago), Lombardi (54’ Lamesta); Sylla (54’ Cori), Galeandro. All Rebuffi.

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-1-2): Cardelli; Siniega, Brenna (81’ Carcani), Gorelli, E. Rossi (81’ Contipelli); A. Rossi (67’ Sepe), Bovolon, T. Bianchi; Russo (87’ Galligani); Ubaldi, Noccioli (67’ Gerardini). All. Buzzegoli-Ghizzani.

Arbitro: Vogliacco di Bari.

Marcatori: 5’ Ubaldi (SDT), 68’ Galeandro (A).

Note: ammoniti Cori, Siniega.

Alessandria - Un punto prezioso per la classifica conquistato dal San Donato Tavarnelle con i chiantigiani che sono andati in vantaggio nel primo tempo per poi farsi riprendere. Un pari che tuttavia mostra come i toscani abbiano carattere e non temano nessun avversario. Al 3’ occasione per i padroni di casa, neutralizzata in angolo. Sugli sviluppi del corner si accende una mischia che viene parata da Cardelli. Sulla ripartenza Ubaldi addomestica la pallone, sterza e deposita sul secondo palo alla destra di Liverani. Nella ripresa ci prova subito l’Alessandria con Checchi che calcia dalla distanza, ma Cardelli c’è. Passa un minuto e al 47’ l’occasione capita sui piedi di Galeandro ma calcia sul fondo per un pelo. Rebuffi cambia tre giocatori ma al 57’ è Noccioli ad approfittare di un retropassaggio errato grigiorosso per servire Russo che trova Liverani pronto alla deviazione e mandare fuori tempo Bianchi e Noccioli. Padroni di casa che al 68’ pareggiano. Gori stacca di testa, la palla finisce sul palo, Galeandro sotto misura si ritrova il pallone sui piedi e non fa altro che depositare in gol. Al 73’ prova a rendersi pericoloso il San Donato Tavarnelle con Russo: il suo tiro dal limite finisce alta sopra la traversa di un soffio. I minuti finali sono tutti per i gialloblù con occasioni per Galligani e Ubaldi.

Andrea Settefonti