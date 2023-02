San Donato, Primavera show Anche a Recanati bottino pieno

E’ tornata a casa con i tre punti la squadra Primavera del San Donato Tavarnelle che sabato al "Nicola Tubaldi" di Recanati ha asfaltato la Recanatese per 6-2. La squadra allenata da Marco Berchielli è stata baciata dal massimo profitto facendo propria la gara con uno storico punteggio riscattando con interessi la sconfitta di 4-1 dell’andata. Un San Donato Tavarnelle baby che sta affascinando in questo suo bellissimo campionato di Primavera 4 di Lega Pro. Non era facile pronosticare il successo esterno contro una Recanatese che fra le proprie mura è sempre stata battagliera con tutti. Dopo il gol del vantaggio dei padroni di casa del tecnico Dottori, i baby gialloblù di Berchielli hanno iniziato a pressare con ritmi alti che la Recanatese ha sempre faticato a tenere, incassando i gol dell’attaccante Travaglini, dei trequartisti Corti e Cremonini, del centrocampista Papalini e dell’attaccante Costantini autore di una doppietta. Un San Donato Tavarnelle secondo in classifica del girone B assieme al Taranto con 34 punti a quattro lunghezze dalla capolista Fidelis Andria ma con un partita in meno. E’ davvero un campionato straordinario questo della squadra Primavera che sta regalando maggiori soddisfazioni rispetto alla squadra maggiore. E’ un gruppo di giovani di belle speranze ben amalgamato, che dai risultai che confeziona, conferma di saper vincere con tutti. Sabato al "Pianigiani", ore 11, l’attesa sfida con il blasonato Messina, per avvicinarsi sempre alla vetta.

G. Puleri