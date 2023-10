San Donato non perdona. Barazzetta entra e segna

Figline

1

Pianese

2

FIGLINE 1965: Conti (65’ Simoni), Dema, Diarra, Di Blasio (77’ Sesti), Sabatini, Ficini, Zellini, Bonavita, Bruni (74’ Caggianese), Torrini, Rufini. All.: Tronconi.

PIANESE: De Fazio, Rémy, Gagliardi, Proietto (87’ Miccoli), Polidori, Boccadamo, Morgantini (85’ Pinto), Simeoni, Mignani, Ledonne, Mastropietro (86’ Tognetti). All.: Prosperi.

Arbitro: Mirri di Savona

Marcatori: 28’ Mastropietro, 45’ (rig.) Bruni, 94’ Polidori.

Note: ammoniti: Simeoni, Bruni, Mignani, Sabatini, De Fazio, Torrini, Ficini.

FIGLINE - Con un finale di gara di qualità e temperamento, contro una buona Pianese il Figline non ha avuto dalla sua quel pizzico di fortuna in più, subendo al 94’ una rete che infligge ai gialloblù la prima sconfitta casalinga stagionale. C’è grande amarezza e rimpianto per essersi fatti sorpassare a tempo scaduto. Dopo i primi pericoli recati dagli ospiti con Mignani e Mastropietro, il Figline inizia a fare la sua partita, Nel momento migliore subisce lo svantaggio con Mignani (24’) che a tu per tu beffa il portiere. Le ripartenze dei locali mettono i brividi a De Fazio prima su Bruni e poi su conclusione di Rufini. Al 45’ Diarra viene atterrato in area da Polidori. Dal dischetto Bruni ristabilizza la parità. Al 54’ in uno scontro il portiere di casa Conti deve essere sostituito da Simoni. Al 71’ la Pianese usufruisce di un calcio di rigore per un fallo in area. Dal dischetto calcia Mignani, Simoni al suo esordio in serie D, riesce a neutralizzare. All’86’ il Figline con Torrini segna un gol che potrebbe diventare importante, ma l’arbitro non convalida per fuorigioco di Rufini.

Quando ormai il pari sembrava cosa fatta, al 4’ minuto di recupero, sugli effetti di punizione contestata dai locali, Polidori con uno splendido colpo di testa trafigge Simoni. Per il Figline è la prima giornata davvero storta.

Giovanni Puleri