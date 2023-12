San Donato inarrestabile. Cade l’imbattuta Grosseto

GROSSETO

0

SAN DONATO TAVARNELLE

1

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli; Saio (55’ Bruni), Schiaroli (86’ Carannante), Cretella; Macchi (46’ Grasso), Sabelli, Bensaija, Arcuri; Giustarini (49‘ Rotondo), Rinaldini; Marzierli. A disp: Cerone, Aprili, Gianassi, Giuliani, Presicci. All. Bonuccelli

SAN DONATO TAVARNELLE (4-3-3): Manzari; Sichi, Nobile, Videtta, Frosali; Calamai, Belli (70’ Papalini), Marianelli (78’ Di Blasio); Barazzetta (75’ Giubbolini), Neri, Bellini (65’ Petroneli). A disp.: Campinotti, Forconi, Seghi, Panicucci, Gjana. All.: Collacchioni

Arbitro: D’Ambrosio Giordano di Collegno

Rete: 21’ Marianelli

Note: Ammoniti: Cretella (G), Arcuri (G), Schiaroli (G), Grasso (G), Frosali (SD). Angoli: 9-4 per il Grosseto. Recupero 1’ e 7’. Spettatori 1050

GROSSETO - I gialloblu di mister Collacchioni hanno inflitto la prima sconfitta in campionato al Grosseto al termine di una gara dai due volti: un primo tempo di marca ospite e una ripresa tutta maremmana. Le due squadresi sono affrontate a viso aperto. Il gol della vittoria è arrivato al 21’ quando Marianelli, al termine di una spettacolare azione, tutto solo al centro dell’area ha infilato il portiere Raffaelli il quale, poi, si supera dopo pochi minuti da una incursione di Barazzella. I padroni di casa fanno fatica a impostare la manovra mentre i fiorentini appaiono più reattivi e incisivi. Nel finale di primo tempo il Grosseto può segnare ma il pallone colpito di testa da Marzierli finisce tra il palo e il portiere Manzari, ma non entra. Nella ripresa i locali appaiono più vivaci e più determinati mentre il San Donato controlla e si limita alla ripartenze. Prima Rinaldini poi Marzierli colpiscono i pali della porta avversaria che non capitola, durante l’assedio biancorosso. "Sono contento della vittoria - ha dichiarato mister Collacchioni - perché abbiamo cercato l’impresa e ci è andata bene". Per il San donato è la terza vittoria consecutiva.

P.P.