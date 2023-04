San Donato-Imolese, che sfida Servono tre punti per salvarsi

Penultima giornata di Lega Pro con il San Donato Tavarnelle del tecnico Buzzegoli che alle 17,30 sarà impegnato sul campo del "Romeo Galli" contro l’Imolese. Si tratta dell’ultima trasferta stagionale che impone ai gialloblù un risultato senza alternativa, quello dei tre punti. Non c’è dubbio che l’impresa che dovrà assolvere la squadra del presidente Andrea Bacci che continua a ribadire che – finché la matematica ce lo permette continuiamo a sperare – viene giudicata difficile, ma necessaria per riporre quella possibilità di salvezza attraverso ai play out sperando anche che alcuni risultati di oggi siano favorevoli ai gialloblù come Cesena-Vis Pesaro e Aquila Montevarchi-Alessandria. Non c’è altra alternativa, fuori tutti gli attributi per questo rush finale della stagione, che richiede un ulteriore sforzo per cercare di tenere ancora a debita distanza l’Imolese, penultima in classifica. Nulla è impossibile, basta che il San Donato Tavarnelle ritrovi quella brillantezza di qualche settimana fa espressa contro alcune grandi. In gioco sono rimaste due sfide: questa di oggi e la prossima in casa contro il Fiorenzuola. Due partite che i gialloblù dovranno capitalizzare con il massimo risultato. Per la formazione, c’è il rientro di Gorelli al centro della difesa e l’assenza di Sepe per squalifica. Ricordiamo che all’andata l’Imolese di Antonioli al "Brilli Peri" strappò uno 0-0. Infine, arbitra Giordano di Novara, coadiuvato da Vettorel di Latina e da Franco di Padova; quarto uomo Castelli di Ascoli Piceno.

Giovanni Puleri