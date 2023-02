San Donato, esame Alessandria

Per il campionato di Eccellenza, dopo l’anticipo di ieri fra Rondinella Marzocco-Sinalunghese (1-1, gol e autorete di Maresca), oggi si completano le altre partite del girone "B" relative alla 6’ giornata di ritorno. La gara Mazzola Valdarbia-Castiglionese si gioca regolarmente, ma allo stadio di Certaldo. Riposa la Colligiana. Minuto di raccoglimento per le vittime del terremoto che ha colpito Turchia e Siria.

Queste le gare in programma alle 14,30. Figline 1965-Porta Romana (1-0: Bezziccheri) arbitro Gatto di Lamezia Terme. La capolista Figline torna al "Del Buffa" decisa a riprendere la strada del successo interrotta domenica scorsa in trasferta. I padroni di casa privi di Zellini e Degl’Innocenti squalificati. Probabile impiego di Sottili e Serrotti. Nel Porta Romana c’è il recupero di Mazzanti e Caschetto, ma non ci saranno Rachidi e Del Vecchio.

Signa 1914-Firenze Ovest (all’andata 2-2: Ussia, Amerighi, Tempesti 2) arbitro Buchignani di Livorno. Il rientro dell’attaccante Tempesti (capocannoniere) fa tirare un grosso sospiro di sollievo al Signa che però dovrà rinunciare a Becagli. L’Ovest privo di Zefi e del tecnico Angiolini squalificati.

Fortis Juventus-Pontassieve (1-1: Adami, Barbero) arbitro Bassetti di Lucca. Dopo il turno di sosta, la Fortis torna al "Romanelli" per riprendere il cammino intento a recuperare terreno. Biancoverdi senza Bruni e Pezzati. Il Pontassieve recupera Visibelli, Cassai e Salvadori.

Prato 2000-Lastrigiana (1-2: Baroncelli, Manganiello 2) arbitro Galligani di Pistoia. Anche questa partita che si gioca al "Puskas" presenta una Lastrigiana al completo.

Giovanni Puleri