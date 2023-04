San Donato, è l’ultima chiamata Tre punti per il piazzamento play out

Con la 38ª giornata di campionato la Lega Pro giunge al traguardo. Al "Brilli Peri" (ore 14,30) contro il Fiorenzuola si prospetta per il San Donato una domenica di passione con questi ultimi novanta minuti di regular season che dovranno garantire un risultato a migliorare i 34 punti in classifica per un piazzamento migliore nella griglia dei play out, oltre a giocare in casa la finale, può utilizzare due risultati su tre. Con l’Imolese penultima con 33 punti (che gioca sul campo della Reggiana che ha vinto il campionato), e la Vis Pesaro quart’ultima con 36 punti (sarà di scena a Carrara con i marmiferi che puntano al quinto posto) e con l’Alessandria che ha 38 punti (ospita un Cesena che non vuole perdere il secondo posto), si spera che alcuni di questi risultati siano favorevoli al San Donato.

Pertanto, occorrerà che la squadra di Buzzegoli affronti la partita con quella determinazione necessaria per ottenere il massimo risultato anche se non sarà facile contro un Fiorenzuola che mira a strappare il punto che manca per arrivare a quota 42 che significa salvezza matematica. Per questa sfida thrilling oltre alla gara perfetta, ai gialloblù del presidente Bacci servirà anche tutto il sostegno e il calore dei propri tifosi, per l’ultima sfida che vale tutta una stagione, sprecarla sarebbe un peccato. Per la formazione da opporre al Fiorenzuola, escludendo Montini che lamenta un risentimento muscolare, con il rientro di Brenna tutto il resto del gruppo è disponibile. È probabile che in porta giochi Cardelli anche se Biagini può essere l’alternativa, mentre in difesa c’è il rientro di Brenna.

A centrocampo Bovolon, Bianchi, Calamai e Regoli sono pronti per la battaglia, mentre in attacco i gol della provvidenza saranno nei piedi di Russo, Marzierli, Gerardini, Ubaldi e Galligani. Infine, arbitra Cerbasi di Arezzo, coadiuvato da Morotti di Bergamo e da Di Meo di Nichelino; quarto uomo Silvestri di Roma.

All’andata Russo e Marzierli regalarono la vittoria ai gialloblù. Speriamo che il regalo ci sia anche stavolta.

Giovanni Puleri