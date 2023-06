San Donato, doppio colpo Bellini e Vietta gialloblù E il ripescaggio è concreto

Si sta muovendo lentamente il mercato di serie D per le due squadre fiorentine, San Donato Tavarnelle e Figline 1965. Per il San Donato Tavarnelle, ci sono i primi due acquisti per il nuovo allenatore Lorenzo Collacchioni. Si tratta di Lorenzo Bellini trequartista dalla Sangiovannese e Alessandro Videtta, difensore; un ritorno in gialloblù. Il direttore sportivo Matteo Caciagli sta allestendo una rosa per la serie D anche se rimane aperta un eventuale ipotesi di ripescaggio in Lega Pro, un’attesa però abbastanza lunga. La società del presidente Bacci punta a trattenere il centrocampista Leonardo Borghi (2003), il fantasista Filippo Gerardini (2000), quest’ultimo spera di essere chiamato da qualche squadra di Lega Pro, pure Alberto Montini (2001). L’attaccante Edoardo Marzierli che non ha accettato le proposte della società, ha preferito andar via. Al momento in uscita anche Brenna e Gorelli. In casa Figline il nuovo direttore sportivo Andrea Agatensi sta lavorando per rinforzare la squadra. Si vocifera che il primo acquisto sarà l’attaccane Pietro Bruni ex Fortis, un pupillo del diesse. Le prime conferme in gialloblù, sono l’attaccante Gabriele Vangi, l’esterno alto Gioele Zellini, il portiere Conti e il difensore Alessio Sabatini.

G. Puleri