San Donato contro la storia. Che classica col Poggibonsi

A focalizzare l’interesse sull’ottava di ritorno del girone E, due sfide di spessore che coinvolgono le ’nostre’ due squadre, in campo alle 14,30.

San Donato Tav.lle-Poggibonsi (arbitro: Santeramo di Monza). Fari puntati al "Pianigiani" dove torna d’attualità una sfida storica che ha sempre proposto interessanti duelli. Una gara necessaria al San Donato per raccogliere punti ed evitare altri scivoloni in classifica. Dopo la prova non esaltante di Ponsacco, i gialloblù sono chiamati a rialzarsi. Con i rientri di Nobile e Di Blasio, il tecnico Brachi avrà ampio raggio di scelta per schierare. In attacco ballottaggio Oitana-Bocci.

Grosseto-Figline (Albano di Venezia). Allo stadio "Zecchini" si profila una sfida di spessore con il Grosseto di Malotti lanciatissimo nella rincorsa alla capolista Pianese. I locali dovranno fare i conti con i gialloblù di Tronconi seppur privi di Sabatini, Torrini e Diarrà, non si faranno piegare con facilità. I sostituti, Ficini, Cavaciocchi e Saccardi, sono pronti alla battaglia. Va aggiunto che Bruni (nella foto), Sesti, Zellini e Simonti che sono in ottima forma, faranno la loro parte come hanno fatto nelle precedenti due vitto-rie. Prima della gara, sarà osservato un minuto di raccoglimento per ricordare Enrico Marini, un giocatore biancorosso scomparso qualche giorno fa.

Ieri l’anticipo Montevarchi-Trestina è finito (1-1).

Giovanni Puleri