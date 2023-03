San Donato, c’è da voltare pagina Domani in casa la sfida con l’Olbia

Il sabato non porta bene al San Donato Tavarnelle. La squadra del duo Buzzegoli-Ghizzani si è fermata di nuovo. Nello storico stadio "Del Conero" contro un’Ancona che cercava la sua 6ª vittoria casalinga, la squadra del presidente Bacci incassa la 12ª sconfitta. Una battuta d’arresto pesante che smorza gli entusiasmi che si erano riaccesi per risultati che aveva trascinato la squadra fuori dalla zona calda. Le assenze in attacco di Russo e Ubaldi hanno pesato molto, non è bastata la buona volontà di Marzierli, Noccioli e Galligani, senza fortuna. Se si pensa a come era iniziato il campionato si può essere positivi. Domani si torna in campo. Al "Brilli Peri" (14,30) arriva l’Olbia con gli stessi punti. È una partita da vincere a tutti i costi. Intanto, si vocifera che la Primavera del San Donato possa essere invitata al Torneo di Viareggio. Oggi, al Teatro Puccini di Torre del Lago verrà ufficializzato il calendario. Un’occasione per saperne di più.

G. Pul.