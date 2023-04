San Donato, Bandinelli nuovo ds

Alessio Bandinelli è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile e responsabile dell’area tecnica del San Donato Tavarnelle - come annunciato nei. Bandinelli è personaggio molto conosciuto e stimato nel mondo del calcio toscano e ha illustri trascorsi come dirigente dell’area fiorentina, avendo svolto questo ruolo con ottimi risultati in piazze importanti come, fino a poche settimane fa, Aglianese. Bandinelli prende il posto di Fausto Gonnelli che ha interrotto il rapporto di collaborazione con il San Donato Tavarnelle.

"Arrivo a San Donato Tavarnelle con tanto entusiasmo e gratitudine - afferma Alessio Bandinelli -. Questo per me è un onore e darò il massimo per migliorare questo settore giovanile, dagli Allievi fino ai Giovanissimi B. Metterò al servizio della compagine gialloblù tutta la mia esperienza e professionalità per qualificare sempre le squadre dei giovani che sono da sempre linfa vitale per il futuro di ogni società". Bandinelli è già al lavoro per programmare la prossima stagione e valutare nel migliore dei modi le linee guida societarie.

F. Que.