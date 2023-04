Ruini, gli eroi tricolori si ritrovano 50 anni dopo

Cinquant’anni fa la Ruini conquistava il suo quinto e ultimo scudetto. Il 18 marzo 1973 i biancorossi erano ad Atene per le finali di Coppa delle Coppe, e proprio lì ebbero la notizia di essere di nuovo campioni d’Italia, grazie alla sconfitta di Bologna contro Trieste. Oggi alle 11 quella straordinaria squadra si ritroverà nel ‘suo’ palazzetto, il PalaMattioli (allora Iti), per una reunion dal sapore di amarcord. Grazie anche al contributo del Comitato territoriale fiorentino della Uisp, che ha organizzato una cerimonia rievocativa a margine del prestigioso Torneo di pallavolo "Tommasino Bacciotti", gli appassionati potranno rivivere l’epopea della mitica Ruini, con la presenza del gruppo del quinto scudetto e di moltissimi fra i protagonisti degli altri quattro. Una squadra che in dieci anni seppe riscrivere la storia del volley italiano, diventando anche la prima rappresentante del nostro paese a raggiungere le finali di Coppa dei Campioni, chiuse al terzo posto: la passione dei fiorentini si concretizzò sia nelle lunghe file per acquistare i biglietti del PalaMattioli (spesso introvabili), sia nell’enorme incremento dei praticanti. Indimenticabili i protagonisti dello scudetto del 1973: Lohengrin Carmagnini, Daniele Fanfani, Marco Francini, Marco Gabbuggiani, Valerio Giannellini, Stefano Martelli, Andrea Nencini, Fabio Ringressi, Erasmo Salemme e Piero Vannucci, senza dimenticare chi purtroppo non c’è più, come Mario Mattioli, Giancarlo Bondi e il grande coach Aldo Bellagambi.

Andrea Pratellesi