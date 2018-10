Viadana (Mantova), 13 ottobre 2018 - Battuta d’arresto della Toscana Aeroporti I Medicei allo stadio Zaffanella contro il Viadana nella prima giornata di Coppa Italia.

Molte novità nella formazione gigliata che al 5’ subisce un calcio di punizione dai padroni di casa.

Al 10’ un calcio di Basson permette però di riportare il risultato in parità. Al 27’ il Viadana approfitta di un errore dei Medicei per la meta di Bacchi trasformata da Ormson per il 10 a 3. Momento difficile per i fiorentini che rischiano di subire poco dopo la seconda meta da Amadasi. Nella ripresa, al 56’, una maul porta alla seconda meta, anche questa trasformata, dei padroni di casa. Al 67’ una meta tecnica permette ai Medicei di riportarsi sotto nel punteggio, sul 17 a 10. Quasi allo scadere, però, l’ultima meta del Viadana a cui risponde subito la maul dei Medicei a realizzare con Brancoli e trasformare poi con Basson per il definitivo 22 a 17.

Sabato prossimo alle 16 secondo impegno in Coppa Italia per I Medicei impegnati al Ruffino Stadium Mario Lodigiani contro la Lazio.

Il tabellino

Rugby Viadana 1970 22 Toscana Aeroporti I Medicei 17

RUGBY VIADANA 1970: Manganiello, Menon (63’ Giovannini), Tizzi (69’ Apperley), Ormson (cap) (63’ Pavan), Amadasi, Di Marco, Bacchi (63’ Gregorio), Denti, Moreschi, Anello, Chiappini (79’ Balboni), Gelati (63’ Guillemain), Garfagnoli (46’ Brandolini), Ribaldi (58’ Silva), Breglia. All. Frati/Sciamanna.

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI: Basson, Lubian (65’ Del Bono), Mattoccia, Cerioni (cap) (23’ Reale), Cornelli, Biffi, Esteki (48’ Taddei), Cosi, Chianucci, Brancoli, Cemicetti, Grobler (72’ Maran), Romano (72’ Giovanchelli), Broglia (72’ Battisti), Zileri, Dal Verme (40’ Schiavon). All. Presutti.

Arbitro: Chirnoaga di Roma.

Marcatori: 5’ cp Ormson, 10’ cp Basson, 27’ m Bacchi tr Ormson, 56’ m Brandolini tr Ormson, 67’ m tecnica Medicei, 76’ m Gregorio, 79’ m Brancoli tr Basson.

Note: 67’ cartellino giallo Silva.