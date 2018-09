Roma, 29 settembre 2018 - Per un solo punto, dovuto a un calcio piazzato, ai Medicei sfugge l’impresa. Niente successo sul campo delle Fiamme Oro che avrebbe dato un segnale forte sugli equilibri del Top12. Tutto, così, rimane come da pronostico con la vittoria ai padroni di casa e un solo punto in classifica alla Toscana Aeroporti I Medicei. Rispetto alle precedenti due sconfitte, comunque, questa invita a un prudente ottimismo in vista del prossimo impegno, sabato 6 ottobre al Ruffino Stadium Mario Lodigiani contro il Valsugana ultimo in classifica in questa giornata sconfitto dal Valorugby Emilia. Alla Caserma Gelsomini il risultato si sblocca al 15’ quando le Fiamme Oro realizzano la prima meta, a seguito di alcuni placcaggi sbagliati dei Medicei. Newton, però, al 38’ riporta sotto I Medicei, sul 5 a 3. Proprio allo scadere del primo tempo le Fiamme Oro realizzano con Marinaro la meta, poi trasformata da Ambrosini, per il parziale di 12 a 3. Il secondo tempo inizia con un altro piazzato di Newton che avvicina di nuovo i biancoargentorossi nel punteggio, 12 a 6. I padroni di casa riconquistano campo ma con il terzo piazzato di Newton si va sul 12 a 9. Al 69’ la meta. McCann s’invola per la realizzazione che permette il sorpasso, sul 12 a 14. Al 77’ le Fiamme Oro ribaltano il risultato con un calcio di punizione, 15 a 14. Finale in attacco dei Medicei che meriterebbero di più ma devono accontentarsi di un punto.

Il tabellino

Fiamme Oro Rugby 15

Toscana Aeroporti I Medicei 14

FIAMME ORO RUGBY: Biondelli, D’Onofrio G., Massaro, Forcucci (67’ Seno), Bacchetti, Ambrosini, Marinaro (58’ Parisotto), Caffini, Cristiano (48’ De Marchi), Bianchi, McCarthy (4’ D’Onofrio U.), Fragnito, Nocera (48’ Iacob), Moriconi (58’ Kudin), Zago. All. Guidi.

TOSCANA AEROPORTI I MEDICEI: Biffi (78’ Basson), Lubian, Rodwell, Cerioni (46’ Lupini), Rodwell, McCann, Newton, Rorato (65’ Esteki), Greef (80’ Zileri), Minto, Cosi (48’ Boccardo), Maran, Grobler (56’ Brancoli), Battisti, Giovanchelli (59’ Broglia), De Marchi. All. Presutti.

Arbitro: Mitrea di Udine. Marcatori: 15’ m D’Onofrio U., 33’ cp Newton, 40’ m Marinaro tr Ambrosini, 46’ cp Newton, 62’ cp Newton, 69’ m McCann, 77’ cp Ambrosini.