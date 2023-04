Rufina, lavori in corso dopo la promozione Resta il rebus mercato

A pochi giorni dalla vittoria del campionato di Promozione, in casa Audax Rufina è già tempo di programmare la prossima stagione di Eccellenza 2023-24. In attesa di conoscere quali saranno le regole relative alle quote per i prossimi campionati dilettanti, l’intensione della neo promossa Audax Rufina del presidente Massimo Francini è di ripartire sull’attuale base formata da tanti giovani promettenti che offrono adeguate garanzie per il nuovo campionato di Eccellenza. A quanto ci risulta, dopo la serata di festa della promozione, il direttore sportino della società Rufina, Matteo Innocenti, è già al lavoro per sondare il terreno per mettere a segno i primi colpi di mercato.

"Il primo acquisto importante della Rufina è già stato concluso – puntualizza il direttore sportivo Innocenti – con la riconferma dell’allenatore Diotaiuti, che oltre a vincere il campionato, ha svolto un eccellente lavoro di crescita su tanti giovani della rosa. Punteremo ad una campagna acquisti mirata a inserire al gruppo riconfermato quasi al 100% alcuni giocatori giovani, ma di esperienza, molto probabilmente uno per ruolo. È chiaro che tutto ruota attorno a quello che verrà deciso nelle prossime ore dalla Federazione gioco calcio sulle regole delle quote, meccanismo importante per la costruzione di una squadra. Come sappiamo, la legge dello Stato ha cancellato il vincolo sportivo. Aspettiamo con fiducia quello che decideranno le istituzioni per non buttare via il lavoro svolto con sacrifici in queste ultime stagioni".

Giovanni Puleri