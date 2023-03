Rufina ko, l’Antella vola in vetta E in coda sprofonda il Calenzano

C’è il sorpasso in vetta al girone "B" del campionato di Promozione. Con la sconfitta di misura della Rufina sul campo dell’Affrico (giocata sabato, rete Di Gaudio) grazie alla vittoria sul Lanciotto Campi, l’Antella di Morandi è la nuova capolista. Domenica altro giro, altre emozioni: è in programma la sfida Rufina-Antella. In coda sprofonda il Calenzano superato nello scontro diretto dal Quarrata. Ha riposato il Montelupo. Questi i risultati della 10ª giornata di ritorno.

Antella 99-Lanciotto Campi 2-0. Entrambe hanno dato vita ad una sfida vibrante sbagliando gol e colpendo pali e traverse. Olivieri e Bartolini gli autori dei vincenti per l’Antella A.G.

Dicomano-C.S. Lebowski 0-0.

Partita molto equilibrata con la squadra di casa che non è riuscita a fare gol. Invece il Lebowski ha colpito una traversa con Scialbi.

Rignanese-Grassina 0-0. Perfetta parità nel gioco e altrettanto nel risultato. San Piero a Sieve-Luco 0-0. Né vinti né vincitori, è stato l’esito finale del tanto atteso derby del Mugello Athl. Calenzano-Quarrata 0-3. Il Quarrata (seconda vittoria di fila) spinge il Calenzano in fondo alla classifica. I gol: Borselli, doppietta di Lava.

G.P.