Rosamimosa, le foto della corsa e la classifica

Rosamimosa (foto Regalami un sorriso)

Firenze, 4 marzo 2023 – 36a edizione di Rosamimosa, la corsa podistica organizzata a Firenze dal Gs Le Torri, associazione fiorentina di podismo, insieme ad Artemisia e Prosport Firenze. Numerose sono le iniziative portate avanti dal sodalizio a sostegno delle donne, come la panchina rosa e le manifestazioni in ricordo delle vittime di femminicidio. Oggi per la 36a volta riproposta la corsa podistica "Rosamimosa", per sottolineare, con questi due fiori la bellezza delle donne e la loro festa. Una corsa podistica riservata alle donne, nel periodo dell'8 marzo proprio per sottolineare le conquiste sociali economiche e politiche raggiunte dalle donne, ma anche le discriminazioni a cui sono state soggette.

Come tutti gli anni è festa vera, dove si respira sport e solidarietà. Sono state oltre 100 le podiste competitive che si sono sfidate sugli 8 Km della gara, oltre a tante altre che hanno partecipato passeggiando sulla distanza ridotta di 5 Km. Presente alla manifestazione la ETS Regalami un sorriso che è stata premiata dagli organizzatori per l'assidua presenza e l'importante supporto mediatico.