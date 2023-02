Cambio in panchina per la Rontese, ultima in classifica nel Girone H della Seconda Categoria. La società mugellana ha deciso di esonerare l’allenatore Massimo Santoni dopo la pesante sconfitta casalinga di domenica scorsa contro il Londa (1-7). I neroverdi hanno ottenuto un solo punto nelle prime 20 giornate del campionato, con una situazione ormai compromessa nonostante i numerosi arrivi nella sessione di mercato invernale: a Ronta sono stati aggiunti altri 12 giocatori. Il rendimento della squadra è migliorato, con il primo punto conquistato sul campo del Firenze Sud e altre prestazioni incoraggianti contro avversarie difficili come Sagginale, Molinense e Resco Reggello.

Domenica scorsa invece la Rontese è tornata a subire una goleada, come era capitato in molte occasioni nel girone di andata. A questo punto la società diretta dal presidente Antonino Salamone ha deciso di cambiare per dare una scossa e "tutelare il gruppo", ritenendo che alcuni giocatori non seguissero più il tecnico.