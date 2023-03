Rondinella, occhio alla Baldaccio Colligiana-Figline: sfida delicata

Per il campionato di Eccellenza oggi si gioca l’11ª giornata di ritorno, terzo round di gare in 8 giorni. Riposa la Lastrigiana. Queste le gare di oggi in programma alle 14,30.

Colligiana-Figline 1965. Per il Figline questa è la trasferta più importante. Superare indenne il "Manni" di Colle val d’Elsa, il prosieguo per i gialloblù sarà più agevolato. Rientra Vangi, ancora assente Mazzei.

Firenze Ovest-Fortis Juventus. Dopo lo scivolone di mercoledì, l’Ovest di Angiolini è obbligato ad invertire la rotta. Non ci saranno Rossi e il portiere Daddi. Nella Fortis non gioca Campagna squalificato.

Porta Romana-Nuova Foiano. Rinfrancata dal successo conquistato sul campo del Pontassieve, il Porta Romana cerca altri punti salvezza. La squadra di Carobbi si presenta al completo.

Sinalunghese-Pontassieve. Per il Pontassieve privo di Visibelli e Dileo sarà dura resistere agli assalti di una Sinalunghese affamata. Il tecnico Brachi recupera il portiere Morandi mentre Adami è in dubbio. Padroni di casa privi di Meoni e Ibojo.

Baldaccio Bruni-Rondinella. Allo "Zanchi" di Anghiari la Rondinella dovrà stare attenta nei confronti di una Baldaccio che rincorre la vittoria casalinga che manca da alcune gare. Rondine priva di Maresca, Antongiovanni, Ferrmaca e Amoddio; la Baldaccio solo di Lomarini.

Mazzola Valdarbia-Signa. La squadra senese non potrà schierare Pierangioli, invece il Signa Giuliani e Franzoni; rientra Capochiani.

G. Puleri