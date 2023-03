Rondinella-Colligiana Big match di giornata Sei gare in programma

Per il girone "B" di Eccellenza oggi si gioca l’ultimo turno infrasettimanale della stagione relativo alla 10ª giornata di ritorno. Invece, la gara Foiano-Lastrigiana si giocherà mercoledì 8 marzo (un giocatore della Lastrigiana, Valori, è stato convocato nella Nazionale Under 18 Lnd impegnata nel torneo Roma Caput Mundi). Questo il programma di oggi alle 14,30. Riposa il Mazzola Valdarbia.

Figline 1965-Chiantigiana. In vista della sfida di domenica a Colle Val d’Elsa, il Figline che si presenta al completo, mira a ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo.

Signa 1914-Baldaccio Bruni. Il Signa di Scardigli sarà privo di Capochiani squalificato, Franzoni, Becagli e Giuliani infortunati. Nella Baldaccio rientra Torzoni, in porta gioca Conti.

Rondinella Marzocco-Colligiana. Big-match di spessore con la Rondinella che recupera Caparrini, Mazzolli, Cragno e Maresca. Assenti Amoddio e Antongiovanni. Colligiana recupera Manganelli.

Fortis Juventus-Sinalunghese. La Fortis dovrà stare attenta a una Sinalunghese che arriva al "Romanelli" in buona salute.

Pontassieve-Porta Romana. Il tecnico Brachi non avrà Adami; Buscè in dubbio. In porta gioca Romano con Foschi (2005) che andrà in panchina. Carobbi non lamenta defezioni.

Zenith Prato-Firenze Ovest. Sarà una trasferta impegnativa per l’Ovest di Angiolini che si presenta al completo.

Giovanni Puleri