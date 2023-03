Rocco soddisfatto Tornerà tra un mese

Il presidente Commisso tornerà oggi negli Stati Uniti soddisfatto per la vittoria contro il Sivasspor che ha commentato ai media ufficiali del club viola, soffermandosi su di un risultato che lo rende particolarmente orgoglioso: "Sette vittorie di fila in Europa sono un record. I ragazzi hanno sudato, potevano fare minimo tre gol ma va bene così. Ci vediamo la settimana prossima in Turchia. Ai tifosi dico, meno critiche e stiamo vicino alla squadra".

Il presidente viola, che si è voluto complimentare personalmente con la squadra ha poi concluso dando un appuntamento preciso: "Adesso torno a casa e ritornerò tra un mese e mezzo".