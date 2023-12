Rocco, gli auguri più belli

FIRENZE

Mancavano solo Rocco e la signora Catherine (torneranno in Italia presto) alla festa degli auguri che per la prima volta si è tenuta al Viola Park, dove si sono riunite dirigenze e prime squadre (maschile e femminile), insieme ai parenti più stretti. Ma il presidente non ha voluto far mancare i suoi auguri, indirizzando anche una lettera pubblicata sul sito del club indirizzata ai tifosi viola per le festività.

Tanti i temi toccati da Commisso, dai risultati ottenuti nella passata stagione, passando per le riflessioni sul momento attuale, strizzando l’occhio al futuro prossimo che potrebbe essere di grande soddisfazione, transitando anche per lo stadio, per chiudere con un pensiero rivolto alla grande famiglia viola. "Il 2023 è stato l’anno dell’apertura del Viola Park, un sogno nato solo tre anni fa e che, grazie al lavoro di tante persone e alla sinergia con l’amministrazione locale e le istituzioni, ha trovato la sua realizzazione".

Non può non partire dal suo gioiello Rocco che ha fortemente voluto, inseguito e realizzato, senza tirarsi indietro anche quando le condizioni generali economiche e sanitarie potevano sconsigliare un impegno del genere. Ma i numeri snocciolati sono impressionanti; dagli oltre 40 mila ingressi fino alle 100 partite ufficiali già giocate e poi appuntamenti ed eventi. Senza dimenticare un particolare a cui tiene tanto: "Sono orgoglioso di constatare che anche la Cappella Santa Caterina, voluta da mia moglie Catherine, è stata apprezzata e frequentata".

Tante anche le emozioni vissute l’11 ottobre, giorno dell’inaugurazione ufficiale, "che non scorderò mai. Il riconoscimento dell’importanza di quest’opera, che per sempre resterà a Firenze e ai fiorentini, da parte di tutte le autorità" del calcio e politiche anche internazionali "rappresenta per me un motivo di grandissimo orgoglio", le parole cariche di emozione del presidente. Che però un sassolino, quasi un macigno, se l’è comunque voluto togliere dalle scarpe: "Resta l’amarezza al pensiero che, se ci fosse stata data la possibilità, oggi forse la Fiorentina avrebbe potuto avere anche un nuovo stadio". Rammarico che affligge soprattutto i tifosi per quello che poteva essere e che invece non è stato, lasciando gli interrogativi più pesanti sul futuro campo di gioco della squadra. E il tempo stringe. "I tifosi devono sapere, la Fiorentina deve sapere e il tempo è ormai scaduto mentre passi definitivi e totali non ne sono ancora stati fatti", afferma Commisso.

Quindi gli aspetti che lo fanno sorridere e riflettere. Tra questi la delusione per le due finali perse che è stata grande che non cancella "ma non si arriva a giocare due finali per caso". E se l’appetito viene mangiando, il presidente alza l’asticella: "Abbiamo iniziato in maniera straordinaria, l’attuale quinto posto in Campionato, il passaggio del turno in Coppa Italia e la qualificazione agli Ottavi di Conference, da primi, imbattuti, nel girone, rappresentano una base importante su cui costruire il 2024 che, mi auguro, possa regalarci ancora tante soddisfazioni". Un pensiero anche per la squadra femminile che "stanno facendo un campionato eccezionale e che ci stanno dando grandi soddisfazioni ed entusiasmo".

E naturalmente "Auguri e Forza Viola".

Giampaolo Marchini