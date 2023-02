Rischio Villarreal Londra da evitare

Superato l’ostacolo Braga, gli occhi dei tifosi della Fiorentina si spostano a Nyon. Appuntamento alle 13 per il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League.

Partiamo subito con il regolamento. Arrivando dagli spareggi, la Fiorentina non farà parte delle 8 teste di serie dell’urna. Quelle sono note da tempo, ovvero da quando si è conclusa la fase a gironi. Az Alkmaar, Djurgarden, Istanbul Basaksehir, Nizza, Sivasspor, Slovan Bratislava, Villarreal e West Ham sono le squadre che giocheranno l’andata in trasferta (9 marzo) ed il ritorno in casa (16 marzo). La Fiorentina pescherà una di queste e dunque giocherà prima al ‘Franchi’ e poi sul terreno di gioco della squadra avversaria.

I pericoli per i ragazzi di Italiano sono noti ed è chiaro che la fortuna nel sorteggio, in questo tipo di percorso, faccia la differenza. Il Villarreal è probabilmente la squadra più forte, anche se non sta facendo una grandissima stagione essendo al nono posto della Liga. Peggio sta facendo il West Ham, terzultimo in Premier League in piena zona retrocessione, a soli due punti dall’ultimo posto. A centro classifica anche il Nizza in Francia, mentre in Olanda sta ben figurando l’Az Alkmaar, una squadra sicuramente temibile come fu il Twente nel Play Off di agosto. Il livello è quello.

Fra le squadre preferibili gli svedesi del Djurgarden, lo Slovan Bratislava ed i turchi del Sivasspor. Questi ultimi inferiori al Basaksehir (già incontrati nel girone), ma anche un nuovo accoppiamento contro Okaka e compagni sarebbe da accogliere con moderata soddisfazione.

Alessandro Latini