Riprova in trasferta per la capolista Figline

Per il campionato di Eccellenza, oggi, per il girone "B", si gioca un turno infrasettimanale relativo alla 7ª di ritorno. Si tratta di una giornata ricca di sfide che possono scaturire ancora sorprese. La partita Lastrigiana-Zenith Prato è stata posticipata a domani per la convocazione del giocatore della Lastrigiana Mattia Valori (2004) convocato in Rappresentativa Under 18 Lnd allenata da Giannichedda. Riposa il Pontassieve. Queste le gare odierne in programma alle 14,30.

Sinalunghese-Figline 1965 (all’andata 0-2: Vangi, Bezziccheri) arbitro Norci di Arezzo. E’ una trasferta che alla capolista Figline richiederà la massima attenzione per contenere una Sinalunghese decisa di tornare a vincere. Attenzione a Corsi, Bucaletti e ai fratelli Doka. Fra i gialloblù non ci saranno Mazzei infortunato e Zellini squalificato; rientra Degl’Innocenti.

Nuova Foiano-Fortis (1-3: Bruni, 2 Campagna, Manu) arbitro Sacco di Novara. Dopo lo scivolone casalingo ad opera del Pontassieve, la Fortis deve ritrovare il suo equilibrio e convinzione per riprendere a correre. Allo stadio dei "Pini" Innocenti non avrà Bruni squalificato, rientra Pezzati.

Porta Romana-Prato 2000 (4-2: Oriti, Di Vito, Imparato, Ongaro, Castellani, Baroncelli) arbitro Bogo di Oristano. E’ una sfida salvezza che gli arancionero di Carobbi non dovranno fallire. Probabile assenza di Del Vecchio.

Firenze Ovest-Rondinella Marzocco (0-1: Antongiovanni) arbitro Baldasseroni di Pistoia. Per questo derby l’Ovest sarà privo solo di Zefi squalificato. Nella Rondinella di Francini mancheranno per infortunio Antongiovanni, Maresca e Ferrmaca; rientra Marchi.

Castiglionese-Signa 1914 (2-0: Capogna, Borghesi) arbitro: Corti di Prato. Smaltita la pesante sconfitta di Certaldo, al "Faralli" la Castiglionese che recupera Sekseni non vuole sbagliare. Al Signa occorrerà la partita perfetta, con il capocannoniere Tempesti che torni a fare gol. Manca Becagli, rientra Dallai.

Giovanni Puleri