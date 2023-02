Rinnovo Castrovilli, è (quasi) fatta Sarà lui la nuova bandiera dei viola

Daniele Pradè lo disse in conferenza stampa lo scorso 3 febbraio a margine della presentazione di Brekalo e Sirigu. "Vogliamo rinnovare tutti i contratti in scadenza nel 2024". Chiusa la finestra di mercato invernale, la Fiorentina si è messa al lavoro su diversi tavoli. Sistemata da mesi la questione Bonaventura (era in scadenza a giugno) e probabilmente rimandate a fine stagione quelle relative a Saponara (fu così anche l’anno scorso) e Sirigu (ha un’opzione di rinnovo annuale), il calciatore più vicino alla firma sembra essere Gaetano Castrovilli.

Biennale con opzione, che prolungherebbe l’accordo fino al 2026 con vista sul 2027. Direzione chiara, strada tracciata. La Fiorentina crede fortemente in Gaetano. Lo ha coccolato durante il grave e lungo infortunio al ginocchio, lo ha aspettato. Appena è tornato a disposizione gli ha riservato un posto in lista per il campionato e per l’Europa. Attestati di stima, come quelli che arrivano puntuali da Italiano. Anche perché il 10 viola ha caratteristiche che nessuno ha nella mediana della Fiorentina. Saranno mesi di recupero attivo, partita dopo partita. Castro è tornato ma ha bisogno di tempo per essere di nuovo quello che accendeva la fantasia dei tifosi. E la società è totalmente fiduciosa che possa tornare a farlo.

Il plotoncino dei giocatori in scadenza nel 2024 resta numeroso. Jovic a parte (la cui situazione sarà valutata al termine della prossima stagione), ci sono diversi giocatori che hanno un’opzione nel contratto per far scattare il rinnovo a determinate condizioni. È il caso di Amrabat (a fine stagione lo scatto sarà automatico), di Igor e di Biraghi. Nelle scorse settimane si era parlato di un prolungamento del capitano fino al 2025, ma la società si affrettò a precisare che le condizioni previste dall’opzione non erano ancora state raggiunte. Nessuna opzione invece (e dunque c’è in atto una trattativa nuova) per Kouame, Duncan, Terzic e Ranieri. Stando alle parole di Pradè, dovrebbero rinnovare tutti.

Alessandro Latini