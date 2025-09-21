Rignano Run, foto e classifica dell’undicesima edizione

Rignano, 21 settembre 2025 – La Rignano Run festeggia l’undicesima edizione con un nuovo record di partecipazione: oltre 200 atleti si sono presentati ai nastri di partenza della competitiva, organizzata con passione dal Gruppo Podistico AVIS Zero Positivo e resa possibile grazie alla collaborazione della Vab, dei Carabinieri in pensione e della Croce Rossa Italiana.

Il percorso di 11,6 km ha regalato scorci suggestivi tra le colline di Rignano, ma anche fatica e sudore. Al traguardo, unanime il giudizio dei podisti: una gara durissima, ma splendida e impeccabilmente organizzata.

La manifestazione si è svolta con il patrocinio del Comune di Rignano sull’Arno e sotto l’egida del Comitato USIP di Firenze. Un tracciato tecnico e affascinante, con salite impegnative e un dislivello positivo di 310 metri, tra asfalto e strade bianche, che ha messo a dura prova anche i più allenati.

Parte del ricavato sarà destinato alla raccolta fondi del progetto Pink Ambassador Firenze – Fondazione Veronesi, a sostegno della ricerca sui tumori femminili.

Il servizio fotografico ufficiale è stato curato in esclusiva dalla ETS Regalami un sorriso.

